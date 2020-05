藝人洪天明與周家蔚育有兩子洪大仁和洪竟琋,尋日母親節,洪天明竟然大玩反串,佢喺社交網上載一條短片,片中兩個仔拎住親手畫嘅卡片,打算送畀媽媽周家蔚,點知媽咪擰轉頭竟然係男扮女裝嘅洪天明,嚇到兩個仔即刻逃跑,十分搞笑。洪天明之後仲騷出無敵長腿,唐詩詠仲留言話:「初看以為是你」,周家蔚就反擊:「You think you can replace me? Never!!! (你以為你可以取代我?不可能!)」