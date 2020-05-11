廖碧兒做農夫種嘢　林曉峰：有冇種生基？

藝人廖碧兒（Bernice）、林曉峰、梁漢文、張兆輝、C AllStar、馮允謙等出席寰亞電影《我們永不言棄》的溫情招待場。Bernice及林曉峰雙雙受訪，二人異口同聲表示好耐冇入戲院，後者更抵死笑謂：「隔咗成年冇嚟，啱啱蕩失路唔識行。」

Bernice指由加大拿返港後有自我隔離14日，留家避「炎」期間生活多姿多彩，除了開設個人Channel拍片、學剪片之外，還化身農夫水耕種植：「有香料、蔬菜，每日見到佢哋長高啲啲都好開心，又可以教育下一代自給自足。」林曉峰即笑問：「可唔可以Order直送啲過嚟？除咗種呢啲之外，仲有冇種生基？同埋你有冇施肥？我怕你用咗自己嘅⋯嚟做肥料。」連串問題令全場笑翻！Bernice笑說水耕種植用不着落肥料，叫對方大可放心，又指最近亦有同酒友透過視像，隔空交流品酒樂趣。講到她早前受訪謂不排除翻撻富二代前度盧啟賢，問到最新感情狀況？她卻推翻說：「我冇講過（復合）。（唔係話仲有聯絡？）我同所有朋友都有溝通，多啲溝通好！」

林曉峰就自爆近期樂做湊仔公，由朝到晚服侍「主子」，十足「下人」：「唔會好似啲人話留喺屋企時間多咗會多拗撬，一早叫醒對仔起身網上上堂，一上堂就會唔見咗人，有時入房就見到佢哋睇緊戲，仲推介我睇添！（你冇話佢哋？）現代父母係要尊重小朋友，希望佢哋大咗會回報番你、養你，暫時都覺得自己幾成功！到夜晚就會敲門叫佢哋落Order，再去煮飯送餐。」並憶述大仔當年出世正值SARS，如今再遇上新冠肺炎，就像歷史重演。