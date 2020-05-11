C君露肉化身「鹹精靈」　途人自動彈開

藝人鄭詩君（C君）演出《降魔的2.0》扮演「資深精靈」風獅爺，難忘拍攝期間於山頂拍「赤條條」剝衫戲，冷得牙關打震：「監製想同上集一樣，因為胡鴻鈞演嘅精靈『石敢當』都係冇衫着，仲露晒股，而我嘅身形就令好多人『嘆為觀止』。拍攝嗰幾日係全年最凍，導演一叫停，即係有人攞羽絨同熱飲畀我，好窩心。（尷尬？）頭嗰40秒可能會，但拍足14粒鐘，仲邊會諗咁多？不過相信啲途人離遠見到我，就會自動彈開好遠﹗」當記者問他「除衫」前有否特意Keep Fit，他即打趣說：「有，我有特登唔Keep嘅。」

C君今次「打戲連場」，又被安排迷戀「女神」黃智雯，用盡法力攝取對方的內衣褲收藏。問到他可擔心形象被毀，他自嘲：「我又有乜形象可言？不如話反而擔心本人會破壞角色形象仲好過啦。」他又指今次過足戲癮，但後知後覺：「拍完我先驚覺自己拍咗套好有動畫感嘅電視劇，相信觀眾會睇得好開心，但醒起時已經竣工，惟有希望有第3輯啦，應該會更加好玩。」

談到戲癮，C君坦言：「應該咁講，無論係演戲或唱歌，我都鍾意，因牽涉到創作嘛，最過癮係以前試過有出名嘅導演及監制，當我問劇本可唔可以修改少少，佢哋好大方咁話『你咪拎去改囉，改得好呀！』。（撈埋編劇？）有，亦都做咗，不過想等多啲資訊先公開。早前我仲踩過界做埋電影配樂，發現匿埋只對住一部電腦，同導演埋頭苦幹，其實感覺都唔差。」至於組合農夫成立20周年，C君坦言正積極計劃7月舉行相關慶祝演唱會，但由於新冠肺炎疫情持續，暫時惟有抱觀望態度。