連詩雅寧願得棚骨　忍口搞到抑鬱

擁有43吋長腿、模特兒身形的連詩雅（Shiga）自爆五、六年前試過不健康的減肥，為了減肥上鏡好睇，她說：「我真係一日食三包梳打餅，又試過連續兩個星期日日三餐都係食粥，去到最後連粥都唔食，只係食粥水，嗰時瘦到得番102、3磅，以我高度嚟講係超級唔健康，但最慘我塊面特別包包，個身就算得棚骨，塊面上鏡先係啱啱好，但過分唔食嘢好易會有躁鬱症、焦慮症，甚至乎有抑鬱症，嗰時開始好易忟好唔開心，又瞓唔到覺，但嗰陣唔知係點解嘅，當我享受到食物畀我嘅快樂，我就明白囉。」

身邊同事朋友都讚過她在減肥方面有毅力，她說：「我話唔就唔食，嗰時過度節食佢哋就鬧我『練仙』。」依家她學懂食得健康，鑽研好多煮食方法，加上每日都堅持做收腹運動，保持健美狀態。近日健身中心重開，她非常開心可以去操肌，之前宅在家中抗疫她不忘運動Keep Fit，她說：「真係做開運動嘅人好身痕嘅，諗盡唔同方法喺屋企做運動，我都會上網睇啲教學，善用屋企啲櫈物件做運動，唔想因為冇得出去做Gym而懶咗。」她指自己屬於易肥易瘦，特別容易水腫，她說：「我啲水腫係唔知點解連手臂都會腫。」她覺得每個人追求的標準都不一樣，她喜歡自己身形偏向較瘦或者骨感的感覺。

她曾經讀過健身課程，知道飲食好影響到身形，對身形未去到好滿意的她承認好為食，身上有鬼祟的脂肪，她說：「想操到肌肉線條，唔可以食煎炸、太濃味或者太多糖嘅嘢，呢啲都係我致命傷嚟，我覺得我可以再Slim啲，肌肉可以出多啲。」如果不是拍廣告或者相關影相的工作，她表示會放鬆少少：「我寧願做番多啲運動去食我想食嘅嘢，但係有時真係太拘束都好辛苦。」

她一直不喜歡在冷氣的地方做運動，她坦言到健身室做Gym是迫不得已，因為有好多健身器材可用，她解釋說：「因為我好難出汗，做運動唔出汗梗係好唔舒服。」所以她好鍾意在室外運動，經常在公園跑步，她說：「跑完步我仲會用公園一啲畀公公婆婆做晨操嘅設施，做肌肉訓練。」在家中她鍾意做高強度間歇性運動，將心跳率提到好高，促進新陳代謝，亦能操肌，她說：「喺屋企我唔係好驚悶，因為我幾宅得同獨得，獨係獨處，唔知係咪獨女，尤其係入行後工作時大班人已經柴娃娃，做完嘢我好鍾意一個人匿埋，我好需要一個人嘅空間，所以我鍾意跑步，覺得係一個好舒服嘅獨處時間。」