東方日報C1：袁偉豪張寶兒7千萬聯名築愛巢

藝人袁偉豪（Ben）與女友張寶兒於「疫」市入貨，聯名買花園複式戶豪宅以及車位，豪擲共約7,000萬！二人更是以首置入市只需付279萬印花稅，正好為生日的Ben迎來一份大禮；而另一半寶兒則冧爆指愛巢不菲亦不及自己無價！

39歲的袁偉豪（Ben）與28歲的張寶兒因拍攝無綫節目《打工捱世界2》撻着，拍拖3年非常甜蜜，期間不時傳出好事近，惟一直只聞樓梯響。Ben雖然未有實際行動，但原來二人已聯名買樓，為結婚做足準備！

據土地註冊處資料顯示，Ben與寶兒以首置聯名形式，斥資6,568.3萬元買入 清水灣豪宅新盤傲瀧一個花園複式單位，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價近3萬！同時再以400萬買入兩個車位，總數為愛巢使了約7,000 萬！而寶兒早於2017年已購入同盤一個細單位，並於早前以買入價轉讓給母親，連同妹妹張寶欣亦於該屋苑擁有單位，可謂齊齊做鄰居。而寶兒轉讓單位後回復首置身份，所以今次僅需付279萬印花稅， 還有可付一成首期、即約660萬便可「上車」，尾數樓價則可4年後才繳付。

笑稱冇晒錢結婚

對於豪築愛巢一事，Ben表示新居尚未決定如何運用：「係畀大家將來用，當一齊投資，自住又好投資又好，係一個開始。（係咪要更加努力搵錢？） 一定要，有個目標。愛唔愛巢就睇 大家點睇。（幾時好日子？）有好消息會通知大家。」適逢昨日他生日，加 上榮升業主，絕對是雙喜臨門！而寶兒昨日於電視城開工，對於買樓消息曝光撞正男友生日，她說：「咁啱啫，都未收樓。（一齊買樓好事近？）係一齊投資，已經用晒啲錢，冇錢結婚囉！不過投資同感情係兩件事，買樓係想畀自己一個目標，令工作更有動力。（唔自住？）要再商榷。（Ben講過話舊年娶你喎！）唔知喎！可能計劃不似預期。」及後她再接受電話訪問，表示為新居的確揼本：「唔係一個人就畀到，大家都要努力搵錢，畀大家未來有個目標。（下半生交畀袁偉豪？）個單位雖然價值不菲，但我先係無價！」

「友誼小姐」家境富裕

參選2016年港姐奪得「友誼小姐」的寶兒出身富裕家庭，父親從事內衣生意，家住禮頓山豪宅，有指張父至少擁有7個單位、房產值逾3億，難怪今次寶兒入市，出手一點也不低，看來張父亦有以實際行動支持愛女置業。至於Ben與寶兒今次進駐的屋苑，被喻為明星樓盤，周柏豪、視帝王浩信、劉愷威、關智斌等也持有單位，連已故「六嬸」方逸華，生前曾大手筆斥資逾1.3億連掃6個單位。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：