麥克華堡英快餐店被爆向政府申請撥款

英國萬人迷碧咸（David Beckham）老婆Victoria早前因為疫情打擊而向政府申請救助金，向開設的時裝店員工出糧，因而被外界鬧爆咁有錢都要花立稅人啲錢！話口未完，身家估計高達23億港元的荷里活巨星麥克華堡（Mark Wahlberg）亦被爆向英政府申請撥款！

48歲的麥克與兄弟開設漢堡包快餐店Wahlburghers，據英國報章指他們位於倫敦Covent花園的分店在疫情期間向政府申請援助金出糧畀30名員工。有知情人指麥克咁有錢都唔親自出糧畀員工令人好震驚，相比英國男歌手Ed Sheeran在毋須援助金之下親自支付酒吧的員工，麥克咁做似乎過分啲！據知原本麥克打算大展拳腳在英國開多10間分店，但因為疫情而暫時暫緩計劃。

消息傳出後，麥克亦透過發言人承認漢堡包店要申請援助，不過由於漢堡包店是特許經營，所以每一分店都由他們自己決定是否繼續經營還是永久關門。所以似乎今次申請援助金並非麥克或其兄弟的意思！

華堡兄弟於2011年在美國麻省Hingham開設首間漢堡包店，一直經營至今。2014年，更有真人騷節目講他們經營漢堡包店的情況。由於疫情打擊，麥克亦全面停工與老婆Rhea及4名子女一同在家中隔離。