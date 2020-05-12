爆離婚後首現身！賴弘國澄清冇新歡

日前爆離婚嘅鍾欣潼（阿嬌）及賴弘國，連日都未有公開見人，有傳男主角今日會現身說法，其診所外一早已有大批傳媒冒大雨守候。在早上11時多，一身黑色西裝及戴黑口罩的賴弘國終於出現，場面非常混亂。

賴弘國先感謝在場傳媒守候，並提出五項聲明。第一，他說：「今天很不好意思讓大家勞師動眾到這邊，今天這個不是記者會，就我所知，我休假期間很多記者朋友到診所等我，為了保護我們客戶隱私，我一次出來說清楚。」第二，他表示與阿嬌分居的事不再回應，對於離婚一事非常遺憾及難過，希望大家給予兩人空間，尊重女方，以後不會再回應。第三，對於被指約炮、出軌一事，已找律師處理，「我昨天我律師也提出告訴，訴狀都送出去了」。第四，沒有新歡，沒有談戀愛心情，全心全意投入工作，「只要我的病患好我就好，我的診所好我就好」，已經被酸了兩、三年，對一切流言已免疫，如有誹謗會告到底、告到死。第五，他再重申「以後這件事我這邊不多做回應」。最後他說今天是汶川大地震12周年，「我希望亡者已矣，逝者如斯」。

被追問目前是否和阿嬌還未離婚、僅分居狀態？他則表示：「不回應。」至於傳出離婚消息被指是羅志祥經理人公司洩露以轉移視線？賴弘國同樣表示：「不回應謝謝。」

另外，一位台灣網紅在網上晒出一封疑似賴弘國透過律師發出的律師函，指該位高雄小律師沒有登錄台北公會，不能出席台北庭，笑言有人花掉五千萬台幣搞婚禮，現在連花錢委任律師寫告訴狀也捨不得。