【大婆公敵】日聲優茅原實里爆連環偷食人夫

曾聲演動畫《涼宮春日的憂鬱》的人氣聲優茅原實里，爆出連環偷食人夫的醜聞！39歲的茅原實里被爆專做「小三」，暗撻39歲已婚小提琴家室屋光一郎長達6年，現在又與已婚的圈外男子大搞不倫戀。

2月中，雜誌拍到茅原實里與室屋於日本餐廳開房撐枱腳，兩人食足5粒鐘，才各自搭的士離開。據知兩人於2007年因工作結織，男方於2009年結婚後，翌年秋天與茅原發展婚外情，直至2016年才分手。他向雜誌回應承認兩人曾發展不倫戀，但現時已雙方已沒有關係，當晚只是普通朋友食飯。

事實上，茅原實里現時另有新歡，對方同樣是有婦之夫。上月底，兩人被雜誌斷正戴住口罩行12蚊店及藥房，之後再前後腳返回茅原香閨。直至下午6點多，男方才離開，搭電車返回與老婆居住東京近郊寓所。茅原所屬事務所回應，強調指兩人只是好友關係。

茅原今日透過網誌道歉，承認大部分報道屬實，並曾與室屋交往，她表示：「回想當時，我做的事即使經過多久，當然都不會被原諒。對他的家人深感抱歉及自責。」她又表示雜誌所拍得的相片，是兩人想相隔多年於今年2月再會食飯，現在雙方只時工作上的伙伴。她又表示與另一圈外男子只是好友，兩人因年紀相近，因此會向對方商量工作的事，一起外出食飯或為她維修電腦等，並為自己輕率行為道歉。