分居有新歡？網友指賴弘國搭上「台版馬思純」

阿嬌（鍾欣潼）和台灣「醫界王陽明」賴弘國閃電離婚，今日賴弘國於台灣診所門外見記者，澄清自己沒有新歡，更沒有約炮和出軌，更揚言如果誹謗他會告到底！但有網友最近就係阿嬌社交網留言告狀，該網友聲稱在未正式離婚前，已搭上有「台版馬思純」稱號的辣模Angelina（陳怡安）。

該名網友還留言：「賴弘國現在跟另一個女生在一起」，「去澎湖之前去fourplay喝酒，兩個人一起離開，這個女的是廣告模特兒」，並稱阿嬌在馬來西亞拍戲期間，賴弘國和新歡「就常常出去喝酒」，網友更說：「你老公的心都沒有你了，還沒離婚一直在講離婚了，因為現在在追這個女的。」該網友還tag「台版馬思純」辣模Angelina的社交網。

否認戀情

辣模Angelina隨即在社交網澄清：「一早就傻眼到不行，但她對了三件事；我現在在澎湖沒錯（澎湖真美真好吃），我們幾個朋友去fourplay（絕對沒有一起離開這件事）；廣告模特兒（是辣模），飯可以亂吃話不可以亂講。」她承認與朋友在澎湖，但否認與賴弘國戀情，更叫網友不要再亂說。賴弘國都否認與Angelina戀情，大家只是有合作，約出來只是商討相關事宜。

台灣辣模Angelina身材非常惹火，曾出過健身書，經常在社交網發放性感和健身照，前男友是台灣籃球球星張宗憲，兩人拍拖6年後分手。