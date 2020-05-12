《回到未來》35周年紀念　米高霍士率拍檔受訪重聚

《魔雪奇緣》（Frozen）「小白」Josh Gad在疫情期間搞咗個網上節目《Reunited Apart》，找來經典電影的幕前幕後人員用視像會議形式接受他訪問。繼成功邀請到80年代賣座片《小靈精》（The Goonies）一眾台前幕後人士Re-U之後，Josh昨日亦找來另一部80年代荷里活賣座片《回到未來》（Back to the Future）台前幕後人士上節目！

除了片中三大主角「Marty」米高霍士（Michael J. Fox）、「博士」基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）與「母親Lorraine」Lea Thompson之外，導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）與其他演員甚至唱主題曲的著名男歌手Huey Lewis與自稱是《回》超級粉絲的《星球大戰》（Star Wars）名導演JJ阿伯拉罕（J.J. Abrams）亦有參與！Josh問到他們如果「Marty」同「博士」拍《回》第4集的話，他們應該用時光車去邊一年同去邊度？Lea就笑住回答：「我想佢哋返去1月（2020年），等佢哋可以警告我哋防範新冠肺炎。」

除了《回》眾星Re-U之外，著名美國劇集《Lizzie的天空》（Lizzie McGuire）一眾演員包括女主角Hilary Duff都有參與，同一眾舊拍檔網上吹水敍舊。