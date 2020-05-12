冇保持社交距離　宋閔浩被爆月初到夜店演出

宋閔浩被爆在政府實施保持社交距離措施期間到江原道的夜店進行驚喜演出。

南韓新冠肺炎疫情有回升跡象，首爾梨泰院出現酒吧感染群組，女團KARA出身的女星朴奎利昨日被爆在政府實施保持社交距離措施期間到梨泰院的酒吧夜蒲，期間更曾除低口罩，即被網民鬧爆她無知及自私，而男團WINNER成員宋閔浩今日亦被韓國爆料網指曾於本月3日到夜店演出，惹起爭議。

南韓政府早前宣布在本月1至5日的黃金周實行保持社交距離措施，但宋閔浩被爆本月3日曾到位於江原道襄陽郡的夜店進行即興演出，該夜店是於本月1日開張，並於1日及2日在首爾設有接駁巴士接送客人來回首爾及江原道，而宋閔浩本月3日驚喜現身夜店，吸引客人圍觀，他將口罩掛在下巴，唱出Solo歌曲《FIANCÉ》，炒熱氣氛。

夜店方面向韓媒表示：「宋閔浩是因為剛好經過所以進來玩，我們並沒有邀請他來演出。」夜店又指當日因為是連假的尾聲，店內客人並不多，大部分都是宋閔浩的友人。韓媒指雖然當日夜店有要求客人使用消毒搓手液、量度體溫、填寫個人資料及佩戴口罩，但當中有不少客人都沒有遵守。

WINNER所屬的YG事務所其後表示，宋閔浩最近與朋友到江原道旅行，對帶給大家麻煩表示抱歉，又表示今後會注意個人衛生和保持社交距離。