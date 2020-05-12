激戰譚俊彥！黃智雯帶男友出街「避風頭」

藝人譚俊彥、黃智雯、陳山聰及何遠東等現身電視城，為主演劇集《十八年後的終極告白》結局篇宣傳。談到火辣激情戲推出，譚俊彥與智雯齊聲表示一點也不好受：「現場企晒工作人員，又有人攞住反光板，面部表情管理好重要。」譚俊彥更形容：「即係等於報告新聞，上面着恤衫、下面係條牛仔褲一樣！」

智雯搞笑指今晚播出時，會與男友上街食飯「避風頭」，譚俊彥則謂：「我就避無可避，老婆實會睇番，拍嘅時候我都叫佢唔好嚟，講真，係有啲尷尬。」而昨晚播出二人隔着門「撻着」戲份，他坦言：「我哋覺得呢場戲好緊要，之前拍嘅時候唔夠時間，所以主動要求重拍，演到最好為止。我要智雯出真眼淚，出嚟效果我哋好滿意。」智雯感激對方幫自己入戲：「我哋分開拍，佢企喺隔籬帶我入情緒，好似半個導演咁，完成後我都有攬一攬佢表示多謝。」

談到角色性格大逆轉，譚俊彥打趣：「預咗呢兩日開始喺街會畀人鬧，故事教訓我哋唔好講大話，否則一個大話接一個，會一發不可收拾。（人生最大話係邊次？）嗰時拍緊《特技人》，我太太生咗個仔，同時間我公公過身，我要瞞住太太唔話畀佢聽，嗰時真係好辛苦。」