落力跳唱　施匡翹錄《勁歌》撻到瘀

新一代女神施匡翹（Zaina）與男子組合天堂鳥為新一輯勁歌金曲首度合作，唱跳勁歌熱舞，並表演爽快利落的拿手一字馬。可能連日排舞再加上日前在電視城進行錄影時着地太過落力，錄影完翌日，她發現左邊膝蓋內側撞傷了，瘀黑又腫了幾大片，骨頭位置疼痛，但因接着要開工，Zaina只好挑選及膝裙遮蓋瘀傷處。

她笑笑口表示已經第一時間搽藥酒，慢慢就會好。首次跟天堂鳥合作，Zaina表示合作好開心：「佢哋好隨和又爽朗，完全無架子，好多謝天堂鳥仲教咗我好多嘢，我哋嗰集勁歌今個星期就會播出街，好緊張呀，大家睇咗畀啲意見我呀。」

5月16日是她的24歲生日，好開心公司送了一份好有意義的生日禮物：「公司幫我安排咗5月22日舉行首個個人online直播慈善音樂會，最開心係網民可以捐款，籌得的善款全數用來購買口罩送畀有需要的長者及長期病患者，生日可以做善事，係最好生日禮物，大家唔好再送禮物畀我，將買禮物錢用來捐口罩。」至於生日願望她笑言：「希望偶像周潤發能出席我的慈善online音樂會啦…..哈哈！我都知係發夢！好啦，認真，我的生日願望好簡單，世界和平！大家身體健康！」