老公開聲想要！劉倩婷牛年追B等囡囡有伴

自爆發新冠肺炎疫情以來，大大小小活動均告延期，本地時裝設計師Mountain Yam今日在中環舉行時裝發布會，久遺的時裝騷，吸引不少名人包括劉倩婷（Sandy）、陳繹嵐（前名陳嘉容）及吳若希老公Alex等出席，Alex沒有受訪，似避談老婆佗仔一事，而歌手黃進林率一眾模特兒行騷，特別的是全部模特兒一律戴上口罩行騷。

Sandy透露老公李丞責的衣服多由Mountain設計，包括運程書封面。她又指近月因疫情少出街，但一樣照買衫，網購了不少新衫， 笑言早前瘋狂「拆禮物」。她說：「自己屋企冇刻意打扮，但就每日幫個女打扮，小朋友唔方便出街，我幫個女每天好似做時裝騷咁，小朋友大得快，免得衣服不合穿。（女兒將復課？）她只是K1，冇得復，呢幾個月我做咗佢老師，教她寫字和跳舞，雖然廚藝及母女感情增進了，但唯一冇時間做囉！（造人？）做運動呀！（夫妻間的運動？）哎呀！講到我面紅喇！」

Sandy不諱言想生多個，但造人大計因疫情押後，她說剛過去的母親節，老公笑言送多個BB給她，Sandy說：「我話多謝晒，哈哈！不過，我屬牛，明年是牛年。（追牛仔？）囡囡想有個細妹畀佢扮靚。」