爆寶麗金難忘事　阿倫露雲娜撞鬼

環球今日網上直播舉行《寶麗金50周年半世紀的新世紀》記者會。「校長」譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、湯寶如（湯記）現身撐場，而雷安娜及露雲娜則透過網上直播一同現身，五人大談昔日經典往事。

阿倫畀鬼責

由陳凱詠（Jace）做主持，香港、內地、台灣、星馬、韓國等地傳媒一同收看。講到在寶麗金鮮為人知的往事，阿倫大爆位於嘉利大廈的錄音室很猛鬼：「嗰度啲枱櫈好出名，有時錄到攰喺張櫈度瞓着，成日有鬼責，我試過兩次，但佢哋話唔驚，仲話愈責愈紅！」

露雲娜亦自爆曾撞鬼：「錄音室猛猛哋，我試過聽到抖氣聲，但嗰啲聲唔係我，好驚。」雷安娜就謂未見過亦聽過撞鬼事：「但廁所好遠，每次行條巷去都心慌慌。」阿倫又透露希望可以做個寶麗金舞台劇，阿B笑言可重演嘉利大廈錄音室的往事，湯記即打趣問阿倫想誰做「鬼」責他？他即笑言：「點知呀！」

阿倫湯記爭歌

他們又提到在寶麗金的難忘事，露雲娜笑言在寶麗金學識鋤大Dee，湯記就笑言學識打台灣牌：「嗰陣一做完騷就打牌，打到天昏地暗。」而期間有韓國記者發問，湯記和阿B表示愛聽韓文歌，阿倫更打趣：「韓國有隊Super Junior，香港都有隊『Super Senior』，就係溫拿。」而湯記又大爆當年被阿倫搶去《酒紅色的心》一曲，阿倫即笑言：「早講畀你呀嘛。」湯記即謂：「你當年肯畀我咩？」

此外，席間亦透露為慶祝50周年，會推出串燒舞曲《Stars on PolyGram 50》及串燒情歌組曲《寶麗金50：半世紀之歌》，兩首歌將收錄在即將推出的紀念彩膠唱片《PolyGram 50 GOLDEN Hits》內，而一系列寶麗金50年來的經典唱片，包括限量版將會重新印刷，而環球唱片國際部和古典部亦會推出紀念唱片，至於11月亦將舉行Polygram 50音樂會。