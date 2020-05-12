譚詠麟落力搞音樂會　阿B：唱唔到就撼頭埋牆！

環球今日網上直播舉行《寶麗金50周年半世紀的新世紀》記者會，「校長」譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、湯寶如（湯記）事後網上接受訪問，他們表示因應「禁聚令」，故記者會有此安排。問到疫情關係，出紀念唱片及音樂會可會如期推出或舉行？他們透露8、9月會推出該紀念彩膠碟，而音樂會亦希望可以如期於11月在會展舉行，阿B表示：「再唔得好冇癮，恢復演出事業係排到最後，依家放寬至8人，希望可以快啲到8,000人。」湯記亦謂：「希望搞到啦，如果唔係喺屋企網上直播。」講到阿倫想舉行寶麗金舞台劇，問到可會在音樂會加插此元素？他表示：「舞台劇幾有新意，可以用歌串埋舞台劇，我都同高層講過，但唔知點，因為太多歌。」

阿B笑指錄音室有幅牆用石頭砌出來：「如果歌手唱唔到就撼頭埋牆，所以幅牆凹凹凸凸。」問到誰撼頭埋牆？阿倫大爆：「阿叻（陳百祥），所以佢做唔到歌手，做咗樂壇害蟲。」他又提到當年錄音室所在的嘉利大廈失火，自己救了錄音室該層及上面辦公室的同事：「嗰日同阿叻錄音，我做監製，但佢一事無成唱唔到，所以我話過幾日再錄，之後我突然睇到有啲煙升上嚟，所以我即刻疏散啲人，救番自己嗰層同上面office嘅人。」問到同屬寶麗金的歌手關淑怡之前話要退出樂壇，11月音樂會可會叫她參與？阿倫表示：「如果佢肯嚟就最好，佢係不可多得嘅歌手。(有同佢聯絡？)久唔久有，但叫曾志偉啦，哈哈，其實我哋要幫嘅都已經幫晒，佢嘅心結要靠自己諗通。」

另外，提到去年社會運動，阿倫和阿B曾出席與警察聯誼活動，問到可擔心會影響之後唱片及音樂會的銷量？阿倫坦言：「我立場得一個，尊重每位朋友，有佢哋嘅睇法同觀點，只係有啲人唔尊重我哋。(覺得啲人針對你哋？)見仁見智，睇你睇點。」講到粉絲曾打爛其CD，問到可想藉個唱修補與粉絲的關係？阿倫說：「呢個唔在於我嘅希望，我希望佢哋永遠係我fans，但唔好將娛樂扯上政治，香港係講法治嘅地方，到今日都冇變。」