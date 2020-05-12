同胡鴻鈞「失戀」？許廷鏗：等佢搵我！

歌手許廷鏗（Alfred）現身新城電台宣傳新歌《無力感》，透露周四（14日）會舉行網上音樂會，希望在抗疫期間為大家加油，編曲和監製亦會化身band友粉墨登場出現他的騷上，他說：「上年差不多呢個時候做紅館騷，今年就乜都做唔到，希望音樂會比多啲人聽到，希望瀏覽人數多過紅館。」

早前生日也因疫情而不能舉行生日會，Alfred坦言好sad。對於他的前好友胡鴻鈞（Hubert）稱有傳短訊祝他生日卻被忽視，問到有否認真看留言？他說：「會睇番好多留言，我仲亂入咗吳若希個live，搵佢個女唱生日歌，佢依家有BB，恭喜吳若希先。（Hubert有冇搵你？）又係佢？祝大家身體健康，我唔係生日都唔會咁主動約人見面，見得番啲朋友會更珍惜。（你哋失聯？）邊個失戀？哦！失聯，疫情好啲再聯絡吓，等佢搵我。（你主動搵佢囉？）我有搵佢，佢生日我都有message佢，但少聯絡，有啲搞笑。」昔日密友現在冇朋友做？Alfred一臉無奈說：「無奈，覺得呢段時間大家都有唔同嘅無奈，反而近排會message大家安唔安好，Hubert都有照問，唔使擔心。」