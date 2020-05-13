東方日報C1：賴弘國剷合照取消關注阿嬌

藝人鍾欣潼（阿嬌） 與台灣「醫界王陽明」賴弘國今年3月已簽下分居協議書，震驚娛樂圈！有網友爆賴弘國早已搭上有「台版馬思純」之稱的辣模陳怡安（Angelina），昨日他現身並否認新戀情：「如有誹謗會告到底、告到死！」之後他在社交網取消關注阿嬌，並刪除二人合照，似要劃清界線！

阿嬌被爆離婚，賴弘國撰千字文表示「她不愛我」，令離婚罪名加諸女方身上，日前他到了澎湖度假「散心」。事件持續發酵，有網友在社交網爆料，聲稱有人未正式離婚前，搭上台灣辣模Angelina：「賴弘國現在跟另一個女生在一起」、「去澎湖之前去fourplay喝酒，兩個人一起離開，這個女的是廣告模特兒」，並稱阿嬌早前在馬來西亞拍戲期間，賴弘國和新歡「常常出去喝酒」，網友更說：「你老公的心都沒有你了，還沒離婚一直在講離婚了，因為現在在追這個女的。」還Tag了「台版馬思純」辣模Angelina的社交網。

約見面傾合作

擁32、22、32身材、有荷蘭血統的混血兒Angelina，憑天使臉孔和魔鬼腹肌成名，經常在社交網上載性感照。事件曝光後，她發文澄清：「一早就傻眼到不行，但她對了三件事：我現在在澎湖沒錯（澎湖真美真好吃），我們幾個朋友去fourplay（絕對沒有一起離開這件事）；廣告模特兒（是辣模），飯可以亂吃話不可以亂講。」她承認曾與賴弘國及幾位朋友去消遣，但否認與男方拍拖，叫網友不要亂說。

至於賴弘國亦就事件表示：「神經，有夠無言！」他解釋指稍後與台灣名媛楊秀容合作推出保養品，希望找Angelina宣傳，才相約出來傾談。問到Angelina是否仍是歌手ØZI的女朋友？他表示不清楚，雖然雙方是多年好友，但不會談感情事。而當日在場的楊秀容亦開腔力撐賴弘國，表示將與他的診所合作，找了十多位網紅協助宣傳，形象健康的Angelina是其中一位。

爆出離婚後，賴弘國昨午終返回台灣的診所上班，穿黑色西裝及戴口罩的他甫現身，傳媒爭相採訪，場面混亂。他提出五項聲明：「今天很不好意思讓大家勞師動眾到這邊，今天這個不是記者會，就我所知，我休假期間很多記者朋友到診所等我，為了保護我們客戶隱私，我一次出來說清楚。」第二，他不再回應與阿嬌分居的事，對於離婚一事非常遺憾及難過，希望大家給予二人空間，尊重女方。第三，對於被指約炮、出軌，他已找律師處理：「昨天我律師也提出告訴，訴狀都送出去了。」

或破壞分居協議

第四，他否認緋聞，強調沒有新歡，沒有心情談戀愛，現全副精神投入工作：「只要我的病患好，我就好，我的診所好，我就好，已經被酸了兩、三年，對一切流言已免疫，如有誹謗會告到底、告到死！」第五，他再次重申：「以後這件事我這邊不多做回應。」被問目前是否仍未離婚、僅分居狀態？已收到阿嬌一方「提醒函」的他表示：「不回應。」至於有指被羅志祥經理人公司洩露離婚圖轉移視線，他說：「不回應，謝謝。」

受訪後，他在社交網取消關注阿嬌，而早前寫下「她不愛我」的千字文，以及與阿嬌的合照亦一併刪除。之前英皇透露阿嬌跟賴弘國簽的是分居協議，其中一條條款是分居期內，大家必須要遵守把協議內容及關於婚姻的情況保密，有傳賴弘國昨日擅自召見記者，有破壞協議之嫌，不單加速離婚進度，更涉嫌違約，或會被追究賠償。另外，一位台灣網紅早前指賴弘國劈腿，昨日上載一封賴弘國透過律師向其發出的律師函照片。

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