冇工開賣名牌套現　高雲翔超市孤獨蒲頭搲水吹

在澳洲涉性侵的大陸男星高雲翔，案件糾纏了他兩年，最後以罪名不成立而成功返回大陸，不過卻令他家庭破碎身敗名裂。

近日，高雲翔被發現獨自在北京超市購物，當時頭戴棒球帽及白色防疫口罩的他身穿藍色牛仔裇、黑褲配白色波鞋，衣着簡樸冇着襪，手持購物籃在買日常用品，見他不時向超市工作人員搲水吹，又對新設的電子儀器好感興趣，神態不錯，體型亦好Fit，但有點孤獨，Shopping完就獨自離開。

另外，高雲翔粉絲團在微博發布有網友買到高雲翔二手物品的消息。爆料者Po出對話及截圖：「那天買的時候還跟高雲翔聊了幾句，今天收到東西裏面有他簽名的紙條，『感謝支持，雲翔。』」言語間，高雲翔態度謙和，但不接受網友砍價，一個二手耳機最終以700元人民幣成交。 ​

據悉，高雲翔剛在二手平台開設了帳戶，帳號是「Gavin0602」，Gavin是他英文名，0602是他女兒的生日，目前所貼物品不多，但都是名牌，網友評價好抵買。

由於疫情關係，大陸娛圈基本只恢復了三成運作，據知高雲翔仍在待業中，如今他能勇敢面對逆境，粉絲表示會與偶像共度難關。