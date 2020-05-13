黃碧蓮有目的　瞄準港男出擊！

29歲的黃碧蓮於2012年參加《溫哥華華裔小姐競選》奪「最上鏡小姐」入行，早前憑《愛．回家之開心速遞》的刁蠻女「Dion」一角，成功引起網民注意。

她的廣東話唔鹹唔淡，令人聯想到同樣在溫哥華土生土長的岑麗香，更獲同事封為「Mini香香」，她坦言感榮幸：「加入無綫之後，香香、李亞男姐姐都畀咗好多貼士我，佢哋教我要搵個香港男朋友，融入佢嘅世界，咁就學到純正廣東話。佢哋仲話我係『Mini香香』，我覺得好榮幸，因為佢嘅廣東話唔係好流利，但成功拍到好多戲！」

感情方面，在加拿大長大、鬼妹仔性格的她，大學時期曾與外國人拍拖，但當時不覺得有文化差異：「試過帶男朋友見家長，當時覺得自己同加拿大人冇分別，加上我淨係講英文，連語言障礙都冇，所以拍拖就好似冇太大問題。直至返咗香港，我先認識多咗中國傳統文化。」

來港六年來，黃碧蓮身邊不乏追求者，卻一直未找到對的人，她笑言目前對港男無任歡迎：「我從來唔睇種族、國籍，愛係無國界，不過好多男仔聽唔明我嘅鬼妹仔幽默，所以依家仲未搵到Mr.Right。其實只要識氹我笑，對屋企人好、對我好就夠。」

Profile

年齡：29歲

三圍：34、25、35

身高：1米65

作品：無綫《Think Big天地》、《愛．回家之開心速遞》、《港生活．港享受》

嗜好：打羽毛球、健身、手工藝DIY、烹飪