黑客入侵GaGa娜姐律師網站盜資料　勒索5千萬

GaGa（左）與娜姐的律師行被黑客入侵，被盜個人資料。

擔任美國天后Lady GaGa、英國天王艾頓莊（Elton John）與美國天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）律師的Allen Grubman，其律師行網站Grubman Shire Meiselas & Sacks被黑客入侵，黑客聲稱獲得756 GB容量的資料，包括藝人合約與個人電郵戶口，先行公開聲稱是美國天后麥當娜（Madonna）的一份合約截圖，更勒索700萬美元（5,460萬港元）！

據稱聯邦調查局（FBI）正調查事件，該律師行已通知其明星客戶。知情者透露：「黑客趁大家注意力放喺新冠肺炎時，入侵咗系統。我哋認為，但冇證據，班黑客係俄羅斯人。佢哋開頭要求700萬美元（5,460萬港元）贖金，但經過談判，同意收2百萬美元（1,560萬港元）。」知情者又指Allen Grubman的明星客戶都施壓要他交贖金：「呢間律師行有好多敏感資料，有班荷里活大明星嘅工作合約、秘密庭外和解同廣告合約。」

該律師行發出聲明表示：「我們確認我們是一宗網路襲擊的受害人。我們已通知客戶與員工。我們已聘請世上精於此項領域的專家，日以繼夜地處理這些問題。」

其樂壇客戶包括Barry Manilow、洛史釗活（Rod Stewart）、Lil Nas X、The Weeknd、U2與Drake。至於影壇客戶包括Priyanka Chopra、羅拔迪尼路（Robert De Niro）與蘇菲亞維嘉娜（Sofía Vergara）等。

據稱黑客組織名為「REvil」或「Sodinokibi」，今年一月曾網絡攻擊外匯交易公司Travelex，直到對方交出無法追查的電子貨幣贖金。