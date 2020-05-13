曾認有固定炮友！雞排妹夜會戴帽男　真實身份曝光

台灣32E咪神、人稱「雞排妹」的鄭家純言行一向大膽，早前受訪時曾坦承自己現在單身，但有「固定的靈慾交往對象」（性伴侶），還表示自己性需求不高，幾個月一次即可。

「戴帽男」獻殷勤

正當大家都好奇炮男身份及容貌，日前就有台灣傳媒拍得疑似雞排妹的炮男曝光，據稱早在2月份時就有一位「戴帽男」為雞排妹管接管送，一齊吃喝玩樂，還送返香閨，對照她「幾個月約會一次」的頻率，確實所言非虛。

同居兩年室友

照片曝光後，「雞排妹」就凌晨於社交網回應該名男子的真實身份，她澄清：「潮帽男是我這兩年來的室友，不是你們想拍的那位固砲，為甚麼現在才被拍到，很大原因是過去我們是交換住房子。」對方是香港人，會在她去日本時來台灣處理事情還能幫忙照顧貓咪。

不結婚不需要交男友

言行一向出位的雞排妹，前衞的「性自主」觀念，被許多年輕人視為偶像，自稱已單身一段時間的她，受訪時曾表示「肯定是有一些朋友在」，也認為交男友只有分手或結婚兩種結局，若沒有要結婚，就沒必要交男友。雞排妹雖自認性需求不算高，但絕不是性冷感：「幾個月一次就差不多，發生過關係的，五十（人）是最低標準」。