效力16年！35歲楊秀惠離開無綫：多謝支持

現年35歲嘅楊秀惠現早前榮升人母，現正喺家鄉馬來西亞坐月。不過，原來佢已經離開效力16年嘅無綫，而現時正熱播嘅《十八年後的終極告白》係佢嘅告別作！

楊秀惠除咗無綫工作亦有美容事業，近年佢仲全力投入搞生意，有指為咗生意及家庭上雙線發展，加上唔想做啲「小三」角色，接劇時都要諗過，不過似乎未如理想，除咗《十八年後》飾演啞女一角有所發揮外，其餘演出都係小角色，令佢萌生去意。有傳佢去年中想賠錢走人，但無綫再三挽留佢，所以再簽約一段時間。而喺呢段時間，楊秀惠極速結婚兼生B，但最近因疫情令佢一直未有歸期，工作大受阻滯，所以即使未完約，無綫都同意楊秀惠賠錢提早離巢。

佢喺社交網發文多謝無綫：「多謝大家一直以來的支持🙏我和TVB的合約在早一段時間已經結束了。首先想多謝TVB一直以來都給了我很多機會，是我去香港以後一直工作的公司，很感恩，係（喺）呢兩年間TVB不斷安排左（咗）好多好好嘅劇集角色俾（畀）我，亦都有飛去外地嘅旅遊節目同其他唔同嘅節目主持工作俾（畀）我，但因為我真係時間上配合唔到，所以都未能參與，覺得好唔好意思。非常感謝TVB以及所有同事咁多年來嘅幫忙，請原諒我無法親自一一謝謝你們，非常感謝🙏❤之後我會繼續努力，照顧好家庭和生意。希望大家會繼續支持我❤️」

楊秀惠2004年參加華姐選美加入無綫，喺處女作《赤沙印記@四葉草.2》擔任女主角，形象清純。而近年喺《鬼同你OT》及《大帥哥》中表現備受注目，更獲提名最佳女配角，不過最終無獎而回。