羅志祥再被轟唔尊重女性　周揚青分手後暴瘦？

台灣舞王羅志祥（小豬）被前度周揚青喺4月底爆出軌兼「多人運動」，演藝事業受重挫，唔少工作及節目都嗌停，不過其主持嘅王牌節目《娛樂百分百》因疫情關係，早前已錄定一定集數，所以小豬依然繼續出現，但最近有一集嘅預告片就被觀眾指畫面不雅，唔尊重女性，再次被網民圍插。

喺其中一個玩鬼抓人環節，小豬捉住唔同隊嘅女藝人李懿手臂，推佢去做擋箭牌，令蒙眼嘅男藝人陳零九，直接觸摸到李懿大腿，之後小豬更不斷用手指捅陳零九「菊花」，雖然好有節目效果，但因為小豬形象插水關係，網民都冇眼睇，覺得太過火。

另一邊廂，已重投工作嘅周揚青似乎已走出「小豬偷食陰霾」，經常喺社交網晒靚相，心情大好！不過今日凌晨佢喺另一個社交網帳戶上載一張相，自爆得番44.6公斤（約98.3磅）：「剛才趕緊去量了下體重 我天 真的瘦了！！！我太久沒量體重了 完了這期衣服的號不會都不對了吧…」唔少網民都話覺得佢瘦咗，好似小學生體重咁，擔心佢係咪受情傷所困，仲睇番佢喺品牌網頁嘅官方身高係1.64米及體重48公斤（約105.8磅），即係輕咗成7磅！

雖然有網民話羨慕佢咁瘦，但佢覺得咁瘦唔健康，話要養肥少少：「我這體重不健康，太瘦了我不喜歡，這幾天要努力吃到46-47（公斤）。」