重返樂壇？鄧麗欣聞與王子合唱咁講…

藝人鄧麗欣（Stephy）、林二汶及導演黃綺琳到電台宣傳新戲，唱主題曲的Stephy笑言已5年沒為新歌到電台宣傳：「一直冇諗住出歌，但因為呢套電影，而且又係二汶作曲，一定要唱番首二汶嘅歌。」二汶又謂他們三人都是由音樂出身，很有緣分：「我同Stephy係同年出道，導演就填詞出身，聽我哋啲歌大。」她又自爆多年前曾寫過一首demo給Stephy：「不過因為啲原因，所以冇交到佢手上，隔咗咁多年後佢變咗女主角，我就係做配樂。」Stephy則謂記得兩人多年前曾在音樂會上合作過：「我唱歌，二汶就彈結他。」

二汶又謂多得導演他們今次才能合作，笑言睇吓自己會否再作歌，氹Stephy重出樂壇，又大讚對方今次唱得很不同，笑言：「可能Stephy經歷過好多電影、提名，我自己唱番個demo都覺得有啲悶，但佢就唱到個故事出嚟，仲要半個鐘就錄好咗。」問到Stephy可會真的重返樂壇？她笑言：「睇二汶有冇歌。」二汶即笑言明天便會交貨。問到重返樂壇的話可會有機會與台灣男友邱勝翊（王子）合唱？她笑言：「大家歌路唔同，佢唱跳舞歌。（你之前都有跳舞？）哈哈，唔好講陳年舊事啦。」

Stephy又透露男友已在台灣睇新戲優先場，問到多久沒見面？她坦言新年封關之後就沒見，問到可會掛住男友？身為好女友的她即乘機幫男友宣傳，冧笑謂：「ok嘅，佢呢排有新戲上，可以睇佢套戲就睇到佢。（心急解封？）都會，但心急唔係想要見面，係想疫情快啲過去。」而講到二汶憑此曲獲得金像獎「最佳原創電影音樂」，她表示：「我好鍾意做電影配樂，做配樂可以喺電影同觀眾中間講故事，我有得做就開心㗎啦，亦希望多啲女仔可以做配樂。」至於可擔心疫情影響票房，導演表示電影得到政府資助，故沒有還錢及賺錢的壓力，但都希望可以更多人睇。