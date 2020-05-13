【父子上陣】關智斌MV邀老竇粉墨登場

歌手關智斌（Kenny）推出新歌《日月》，今次MV邀得重量級嘉賓關爸爸，問到為何找父親粉墨登場，他說：「同導演一齊去create呢個古仔嘅時候，大家諗由老、中、青三代角度去拍攝，故事入面嘅爸爸係犧牲咗好多自己嘅時間，成全咗三代人嘅幸福，好似我爸爸做緊嘅嘢咁。我突然間諗到既然呢首歌係講喺我生命中對我好重要嘅人，加上『爺爺』呢個角色戲份唔算好重，又唔使做好多戲，所以我就諗不如叫我Daddy去試吓。」

Kenny更透露拍攝MV一時感觸唱不下去:「腦入面諗起好多同我Daddy嘅片段，突然觸動到，呢一部分都有剪埋落MV入面。」

首次幕前演出的關爸爸十分緊張，不過Kenny大讚父親表現專業：「最開心係見到我Daddy都拍攝得好開心，我都發現我嘅演藝天分原來可能都係來自於爸爸。」原來關爸爸在學生時代曾被老師選中當話劇男主角，不過關爸爸因為對白太多而拒絕，Kenny立即大呻：「你知唔知你個仔我真係要艱辛咗好多年先至可以做男主角呀？」關爸爸亦透露當年畢業後打算投考電視台的藝員訓練班，可惜最後欠缺勇氣而告吹，在旁的Kenny聽到後笑說：「好彩你冇咋，如果唔係到時未必生我出嚟；如果唔係邊有咁快追咗我阿媽番嚟，到時我分分鐘未出世。」Kenny表示沒想過請得老父出山，問到酬勞會否特別加碼，他笑言：「係搭膊頭，因為家用我會酌量加番啲。」