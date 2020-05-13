疑犯被捕！鄧穎芝開Live提醒試鏡注意事項

藝人鄧穎芝日前在網上轉發多張照片，表示疑有人以教武術為名非禮為實，昨日在議員陪同下陪多位受害人到沙田警署報案，而警方同日下午拘捕涉案33歲男疑犯，經查明後，該男子不具有任何武術教練的專業資格，又呼籲其他受害人主動與警方聯絡。

今日鄧穎芝與議員舉行網上直播，繼續跟進「武術為名，非禮為實」事件。她表示：「今次都好開心，可以幫到受害者，佢哋都話如果今次唔係公開話會幫助，主動聯絡番我哋，佢哋最初諗住算數。」鄧穎芝被問到在面試或試鏡期間要注意的事，她說：「首先係一定唔會一對一喺公園進行，一定係一間製作公司，一定會有Office同埋會有一班人，依家網上都有好多騙案，好似會叫你影啲相，又或者係上啲訓練班，所以如果真係要接觸嗰件事嘅時候，先去了解公司背景，唔好人哋叫就亂去，可以上網搵吓啲資料。」

她補充指提供個人資料只要姓名、電話及服裝Size，地址不是必須，如是拍戲可能只要講幾句對白試戲後就可以離開，而重點是：「基本上唔會有身體接觸，最重要嘅事係喺任何情況下，如果覺得感覺唔舒服，係可以say no同提早離開。」