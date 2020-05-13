轉型做幕後？陳柏宇恨做導演

歌手陳柏宇（Jason）接受網上平台訪問時，表示寧願不用做宣傳，留多些時間當幕後，無懼減少曝光：「可以畀我喺幕後做下導演會好好玩。我唔係好識，但係可以邊做邊學，而且可以將自己累積番嚟嘅經驗變做一件事，都幾過癮。」曾為自己的作品《七折》擔任導演的Jason，對導演工作的興趣如此濃厚。

同老婆之間出現「第三者」

對於導演工作熱衷外，亦分享生活上的點滴。原來他睡覺時愛攬住攬枕睡覺，問他為何不攬住老婆符曉薇（Leanne），Jason竟對問題感到愕然，更立即反駁道：「攬住老婆點瞓呀！？我試過責住自己隻手瞓，痺到起身嘅時候冇咗知覺，係點郁都冇感覺。」Jason更表示自從女兒Abigail出世後，女兒睡在二人的中間，就更沒有與老婆相擁而睡的可能。

慈父上身

說起Abigail，原來Jason與Leanne都愛為女兒改花名，其中Leanne便常常叫女兒做「阿標」，Jason指這全因Leanne覺得女兒的樣子好似「朱標」，至於Jason則愛叫女兒做「Abibu」。Jason在節目中即席示範如何唱歌氹女兒，又拿起玩具公仔示範如何為女兒換尿片，期間分享了換片心得：「有時佢會伸手去𢱑、摸吓自己，所以要分散佢嘅注意力，如果唔係佢一摸到『臭臭』就弊！」Jason更表示，換片後會跟女兒Kiss嘴，盡現慈父一面。