出身武打世家！孟希璘爆患隱疾：可能30歲坐輪椅

現年29歲的無綫藝人孟希璘（Ball）因劇集《十八年後的終極告白》令到觀眾認識，劇中飾演楊秀惠同性密友Jackie的她是一名男仔頭，現實生活的Ball，之前被爆出與KOL李寶珊拍拖。眼前的Ball樣子相當標緻，有一對大眼睛、櫻桃小嘴，聲線亦相當幼嫩，絕對是一個可人兒。

Ball於2017年加入無綫藝員訓練班，2018年正式成為無綫藝人。其實她出生自演藝世家，父親孟龍是邵氏演員，亦曾為無綫拍劇，之後轉戰電影幕後，擔任動作指導，於2002年憑電影《暗戰2》奪得金馬奬最佳動作導演，其他作品有 《回魂夜》、《新宿事件》、《鎗王之王》等。而其二伯父，就是演員孟海，孟海於80年代拍了多部電影，1985年曾憑電影《皇家師姐》奪得金像獎最佳男配角，更獲七次提名金像獎最佳動作指導。而其大姑媽孟秋，當年更是李小龍年代的武打明星，「家底」相當不俗。

不過，Ball未有跟隨家人的武打之路，18歲時她隻身去了成都讀大學，主修編劇、導演，於當地留了八年之久，她受訪時坦言：「其實有諗過中學畢業入行，但點都要讀啲嘢，上面嘅課程同香港其實冇乜分別，但生活上分別好大，徹底喺第二個世界生活咁，喺成都嗰幾年好難捱，宿舍冇冷氣、冇熱水爐，要打水或用兩毫字買桶熱水沖涼，廁所係一條渠咁，啲嘢食全部好辣，真係唔慣、好辛苦。捱咗一年真係想走，不過見到女仔都好獨立，咁自己都撐要落去！」除了讀書，Ball當時與友人搞網上生意，畢業後就與朋友開珍珠奶茶舖，賺了人生第一個六位數字。

Ball當年返港未夠兩星期，見到黃智雯拍的訓練班廣告，在截止期最後一天去報名，她說：「我入行其實唔關屋企人事，爸爸唔知我報名，知道後佢呆咗。」問到為何沒有進軍動作演員行業？她爆出原來十多歲時患有隱疾：「細個時我有跟爸爸學功夫，但我本身有個免疫系統嘅病，十幾歲時全身關節退化到好似60歲嘅老人家咁，嗰陣膊頭、盤骨好痛，關節組織退化到完全唔係一個年青人正常狀況，我返港係因為當時情況好差，喺成都我連行路都行唔到，趷吓趷吓，右手揸唔到筆、擦唔到牙，朝早起身全身關節硬晒同好痛，睇咗好多醫生，食咗好多年西藥，但冇乜進展，醫生仲忠告我盡量減少活動，瞓喺度乜都唔好做，咁我心諗咁樣同等死冇分別，20歲乜都做唔到，仲話我有可能30歲就坐輪椅，但我好多嘢都未做，屋企人都好驚同迷惘，爸爸一路幫我搵醫生，後來就搵到黃醫師，以前我嘅膚色好似啲白血病病人咁，醫師幫我醫咗後，啲血好咗好多，不過自己嘅骨已磨損晒，所以依家都有痛。」

她表示之前參與林文龍、黃翠如主演的劇集《那些我愛過的人》拍攝，劇中飾演拳手，她說：「拍之前我都唔敢，同監製講咗個情況，之後佢叫我試吓，又搵咗泰拳師傅練習，佢哋都好就住我，練時好痛，但捱過咗又好似冇咁痛，可能投入咗。」

講到被揭「出櫃」，問到會怕否角色被局限，她說：「唔會抗佢任何角色。（想唔想做靚女角色？）我唔會介意形象，只希望可以拍多啲內心戲，希望角色層次多啲。（怕唔怕其他人投另類眼光？）件事對我工作冇影響，冇乜困擾，會專注事業多啲。」