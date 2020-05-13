貝安琪壓力減得快　屋企冇交嗌

貝安琪（Ankie）從小在德國長大，之後孤身到紐約讀大學，面對陌生的環境，加上身邊沒有朋友，導致情緒低落：「當時一個人，好辛苦又好驚，覺得自己好慘，加上對自己要求好高，樣樣嘢都想完美，變咗好大壓力，好多負面情緒，個人好唔開心，又有脾氣。後來學咗瑜伽，識到好多朋友，情緒好咗，慢慢改善脾氣。媽咪（劉香萍）之前唔明，問我點解做咁多瑜伽，但依家佢都鍾意咗，仲成日問我個動作點做。」

夫妻之道要坦承

Ankie心態變得正面，也不再給自己太大壓力，老公亦功不可沒，他無限量支持妻子所有的決定，成就一段美好的婚姻，她說：「我唔會同老公嗌交，因為有乜唔啱就會即刻講出嚟，唔會放喺心，如果即時解釋就唔會有咁多誤會，夫妻要坦誠，我同老公感情好好。」

練習瑜伽多年的Ankie，最近試學空中瑜伽，本以為難不到她，一開始即挑戰高難度動作，才發覺懸空做動作並不容易，她說：「空中瑜伽有啲唔同，更多伸展嘅動作，感覺可以將個人拉到好長，當做到個動作好靚，好有滿足感。諗番當初玩瑜伽時，用咗三個月先做到倒立， 當做到時真係好興奮。」