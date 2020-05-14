男友偷嗒助手生埋仔　坎坷林雅詩自認蠢女人

藝人林雅詩於2017年同前夫溫文英離婚後，一直屢傳同經理人兼緋聞男友馬天樂拍拖，惟二人一直死口唔認。近日有讀者向東網爆料，指馬天樂一直背住林雅詩「偷食」，而該女子更為他誕下兒子，林雅詩慘被蒙在鼓裏。

從照片中見馬天樂用手機玩自拍，一名小朋友跟一名女子一同熟睡，而另一張相見馬天樂赤裸上身與小朋友一齊瞓，最後一張相係該名女子抱住小朋友的合照，三張相的床單圖案完全相同，相信拍攝地方是同一地方，目測小朋友已經約兩歲大。

另外，亦流出疑似馬天樂與一名女子的對話截圖，當中見到二人感情疑似生變，因女方不想再糾纏在這段三角關係，想放下感情，更坦言連小朋友都可以唔要：「你不捨兒子，留給你，一個不夠，兩個畀晒你，我一人生活也可以，就是要走出這種陰霾，做回自己，讓自己的生活有意義起來，我不想再活在你們的陰影，給我定不可理喻的規矩，你們做甚麼都得，我做甚麼都錯，我要自由了。」

女方直言希望可以做回自己，不受束縛，不想再一輩子這樣下去：「我不想一輩子比下去，好累，你值得擁有更好的。」及後男方多番挽留對方，希望對方可忍耐多一陣，從而化解三角關係：「不會一輩子的，請忍耐多一會，我會好好解決她的。」而男方亦希望女方不要亂想：「我愛你是真心的，請不要再亂想，我會用盡我方法去保護你，令你難過的時刻真的對不起，請原諒。」而男方更以「你是我的掌上明珠」來稱呼女方。

事後東網向林雅詩求證，她感到相當愕然，靜了一段時間表示：「我需要時間冷靜吓。」及後東網提供照片，向她再求證，她和盤托出承認同馬天樂已拍拖近3年，因不想影響工作因而沒有承認戀情，她說：「我真係好震驚，估唔到佢同我一齊咁耐，呃咗我咁耐，原來仲同人生埋個仔！」

問到會否質問對方，她說：「我需要時間冷靜吓。（識唔識個女人？）識，個女人係馬天樂嘅助手，我覺得佢好攻心計，因為平時我哋出席活動，佢都會幫手，但佢對我冇嘢，完全睇唔出佢哋之間係有嘢！（同對方講分手？）我要啲時間消化吓。」

講到佢前夫溫文英被指偷食，現在馬天樂又疑似搭上另一名女子，林雅詩心淡話自己遇人不淑：「我覺得自己好坎坷，我承認我係一個蠢女人！（唔再拍拖？）我唔會再相信愛情，一次又一次係咁，我唔會再拍拖。」