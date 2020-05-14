晒溫馨背後…木村拓哉與母親胞弟關係疏離

日劇天王木村拓哉最近一家四口在社交網開帳戶，大晒家庭幸福，又公開花十億日圓（約7千2百萬港幣）興建的7,000呎、四層高的豪宅。日前母親節，兩個寶貝女心美和光希在網上大讚母親很偉大，木村則上載一張藍色康乃馨的照片，祝老婆母親節快樂永遠幸福。不過，日本雜誌《週刊女性》卻存心唱反調，寫下長文力指木村同母親方子的關係疏離，稱不上幸福。

65歲的木村母親方子早年曾經營意大利餐廳，其後沉迷精神宗教，9年前創立「故鄉再生協會」四出舉行講座，她跟媳婦工藤靜香向來婆媳不和，她曾在台上演講提起媳婦，表示那位靜香小姐，稱不上喜歡或者討厭。方子曾在網上訪問中大爆不為人知的家事，大仔木村升上中學後，更令她大感壓力，精神也受到困擾：「我要服用鎮靜劑，每晚也要服用安眠藥才可入睡，足足維持了16年。」但兒子木村卻對此毫不知情。方子已和丈夫分居，與木村母子關係疏離，多年來甚少聯絡。《週刊女性》記者曾致電木村，問母親節有甚麽祝福說話給母親，但對方並沒有回復。

木村與細7年的胞弟木村俊作，關係一樣疏離，昔日兄弟情甚佳，俊作經常到木村的豪宅玩，但近年兄弟已斷絕來往。俊作的樣貌跟哥哥相差甚遠，他有1.8米身高是美式足球員的星級選手，之後進軍時裝界自設時裝品牌SHUIP，之後他搬到較遠的地方住，跟木村已甚少往來，他曾接受訪問時大吐苦水，坦言當木村拓哉的弟弟一點也不好受，報章報道他時往往加入「木村拓哉弟弟」稱呼，沒有人理會他的球技，令到他非常憤怒。