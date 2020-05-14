東方日報C1：GaGa麥當娜私密不保黑客勒索半億

禍不單行，早前承認曾確診新冠肺炎的美國流行音樂天后麥當娜（Madonna），與另一天后Lady GaGa、英國「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）等，集體成為黑客勒索對象！手握大批星級客戶的美國著名律師行遭黑客入侵，黑客聲稱獲得大量藝人的敏感資料，勒索約5,460萬港元，並公開麥當娜的合約截圖作威脅！

黑客肆虐荷里活影圈多年，無孔不入，名人巨星的私隱隨時曝光，人人自危。61歲美國流行樂壇天后麥當娜（Madonna）早前承認曾患新冠肺炎，昨日再在社交網透露將接受軟骨再生手術，手術前已忍痛八個月，但希望休息過後可再跑得跳得，禍不單行，近日她竟成為黑客勒索對象！

公開合約截圖威脅

擁有大量荷里活巨星客戶的美國著名律師Allen Grubman，其律師行Grubman Shire Meiselas & Sacks網站最近遭黑客入侵，黑客聲稱獲得756GB容量的客戶資料，當中包括藝人合約及個人電郵戶口，勒索約5,460萬港元，並公開聲稱是麥當娜2019至2020年的巡迴演唱會合約截圖，令她成為首名受害人。

Allen Grubman的巨星客戶遍及歌影視界，除了麥當娜外，還包括天后Lady GaGa、艾頓莊、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、Barry Manilow、洛史釗活（Rod Stewart）、Lil Nas X、The Weeknd、U2與Drake，影星客戶則有羅拔迪尼路（Robert De Niro）、蘇菲亞維嘉娜（Sofía Vergara）與印度女星Priyanka Chopra等。

律師行已通知所有明星客戶，並發出聲明：「已確認我們是一宗網絡襲擊的受害人，已通知客戶與員工，以及聘請世上精於此領域的專家，日以繼夜地處理這些問題。」據知，聯邦調查局（FBI）已介入事件，着手調查。

談判減金額

有消息指，涉事黑客疑是俄羅斯人，至於勒索金額，經談判後由5,460萬減至1,560萬港元，又指Allen Grubman的明星客戶為保私隱，紛紛施壓，要求律師行妥協，因涉及不少敏感資料，如工作合約、秘密庭外和解及廣告合約等。

據稱黑客組織名為「REvil」或「Sodinokibi」，今年1月曾向外匯交易公司網絡攻擊，直到對方交出無法追查的電子貨幣才收手。

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