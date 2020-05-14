林奕匡山上玩乜？搞到老婆李靄璣冇晒力

歌手林奕匡（Phil）趁疫情稍為減退，帶同太太李靄璣（Rikko）及另一位女性朋友首次到石澳的鶴咀海岸保護區行山，因天氣炎熱，陽光又猛烈，三人除下口罩片刻，於美景下呼吸新鮮空氣。由於山路崎嶇，回來路程需時兩小時，Phil差點要孭Rikko繼續行程，他亦說：「曬咗幾小時，大家都曬黑咗，所以提醒所有行山者，記得要搽防曬，同埋要帶水同傘，仲要避開中午最曬嘅時間去。」

Rikko表示因疫情關係，和老公已有個多月沒有出外，見天氣好加上偏愛健康的戶外運動，才決定享受行山樂。問到兩人在山上kiss好sweet，她怕醜話：「平時都唔會post太多我哋嘅合照，因為希望大家專注我哋嘅工作多啲。」談及疫情期間，可有影響工作？Phil表示和太太的工作處於被動，不過有信心疫情穩定後會有更多工作機會，而Rikko慶幸不少音樂人找老公寫歌及創作音樂，自己亦有不少品牌找她繼續合作，只是司儀工作已停了幾個月，令她很想念在舞台的感覺，為不浪費時間，她自讀國語及韓文，還在網上報讀大學進修marketing及創業課程。

Rikko又話待疫情過後，最想返加拿大和已有一年沒見的家人圑聚，或者想到瑞士度假享受大自然，更指老公是車迷，她說：「希望老公可以過揸車癮，因為瑞士周邊好多著名嘅駕駛道路，係車迷嘅朝聖地。」