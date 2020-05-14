鄧紫棋傳秘嫁造型師男友　泰國舉行海邊婚禮

歌手鄧紫棋（G.E.M.）與造型師男友魏俊杰Mark自拍拖以來一向甜蜜，今日東網收到讀者爆料稱今年1月25日（大年初一），G.E.M.與男友在泰國秘婚，於海邊舉行了一場小型而溫馨的婚禮，而當時正值新冠肺炎爆發期，所以爆料人稱當日出席的只有雙方家長及閨中密友，包括紫棋的父母、外公及妹妹。

該讀者還列出G.E.M.社交網的圖片，在1月25日，G.E.M.上載一張與外公的合照，身處地方明顯不在香港，背景是陽光與海灘加上泳池景，估計身在泰國。數日後，G.E.M.又上載與妹妹在同一個泳池合照，G.E.M.的泳衣款是紅色，似乎人逢喜事。而Mark社交網沒有更新，但Mark的妹妹亦在1月26日就上載一張在同一個泳池的夜景，明顯兩家人一起旅行。東網致電Mark詢問秘婚一事，他隨即否認然後收線。身為Mark的妹妹兼藝人魏韵芝表示：「唔係真！」

G.E.M.公司對傳聞澄清說：「藝人私事我們通常不作回應，但這次傳聞實在太好笑，GEM託我轉告她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，哈哈！」

G.E.M.的閨蜜李蘊對於傳聞說：「我覺得好搞笑囉，呢件事好假好流，因為大年初一咁啱疫情啱啱開始爆發，大家都人心惶惶時候，我諗就算真係結婚，都唔會揀嗰個時候啦，所以係冇咁嘅事，佢暫時都未有結婚打算，佢每次拍拖都好認真當係結婚對象，但喺事業衝刺期，佢仲係努力緊嘅時候，結婚未係咁快囉。」

李蘊都希望G.E.M.早日過幸福的婚姻生活，她說：「但唔係話想就可以快嘅，佢都要慢慢嚟同計劃嘅，所以結就一定未結㗎啦，將來幾時結呢？我都有問佢嘅，但佢自己都未知，大家慢慢等吓啦。」