《降魔的2.0》麥凱程傳涉示威運動　工作全被煞停

無綫熱播劇集《降魔的2.0》中飾演降魔富二代「施勞斯」嘅26歲無綫藝人麥凱程（Alex），傳去年參與示威運動正等候警方受查，被無綫全面煞停工作，連該劇宣傳活動都未有出席。據知，Alex已返回法國，社交網已有三個月冇更新，最近先蒲頭上載當地拍攝嘅單人照。

Alex於《降》中飾演嘅「施勞斯」甚重戲份，與「馬季」馬國明亦敵亦友，並與「貝貝」劉佩玥有感情線發展，最後更成為夫妻，故連海報上都佔一席位。

Alex參選2016年香港先生入行，一身健碩肌肉兼紋身成為焦點，雖然最後只能打入十強，但獲無綫高層樂易玲及余詠珊賞識，唔少劇集都有佢嘅身影。

而該劇監製方駿釗今日出席《降》劇宣傳，對此表示不知情、更說：「都冇安排佢喺呢個劇宣傳，因為都夠晒多人，佢又唔係好多人認識，再加上唔喺香港。（公司有冇特別指引？）都冇。（會唔會關心吓佢？）大家拍完劇都冇聯絡。（下次開劇唔預咁敏感嘅藝人？）唔係睇呢樣嘢，係睇啱唔啱個角色，以演戲行先。」

無綫助理總經理樂易玲接受東網訪問，表示十一月中時，麥凱程臨上機前曾告知她，因家中有事，故要離開香港一段時間，而當時他亦因未能配合劇集《逆天奇案》拍感到歉意。而麥凱程到埗後，透過短訊向無綫請了幾個月假，之前假期完結，無綫方面亦有聯絡他，但卻聯絡不上。無綫亦曾聯絡麥凱程的父親，亦聯絡不上。

無綫企業傳訊部表示：「麥凱程早前因急事離港，目前不知道他甚麼時間復工。」