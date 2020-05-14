Olsen姊妹花Mary-Kate申請離婚　因疫情受阻

由影星轉型為時裝設計師的33歲Olsen姊妹花之一Mary-Kate Olsen，與結婚5年的法國銀行家老公Olivier Sarkozy反面，Olivier透過律師向Mary-Kate的律師寄電郵，限她在5月18日死線搬出他們的紐約寓所，而Olivier在Mary-Kate不知情下取消寓所的租約。

Mary-Kate要求將死線推到5月30日，因為她因疫情隔離措施，無法及時搬出，但Olivier未有回覆。Mary-Kate為保障自己的財物，決定申請離婚，借此獲得法庭自動發出的保護令，禁止Olivier丟棄她的財物。

但問題是疫情亦同樣令Mary-Kate的申請受阻！Mary-Kate指她4月17日已申請離婚，但紐約法庭告訴她，因為疫情關係，除非是緊急狀況，否則他們不會處理離婚案件。於是Mary-Kate只好再申請緊急手令，讓她可以順利申請離婚，並要求Olivier執行婚前協議。

Mary-Kate與Olivier於2012年開始拍拖，2015年結婚，是Mary-Kate首段婚姻。Olivier與前妻育有兩名孩子，與Mary-Kate則無子女。

Mary-Kate與Ashley是孖女，而她們的妹妹是飾演漫威超級英雄「紅女巫」的Elizabeth Olsen。