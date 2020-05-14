關智斌爆祖兒Twins把口衰　改口風玩唔識人

英皇歌手許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）今集主持的音樂節目請來師兄關智斌（Kenny）擔任嘉賓，三人大唱千禧年歌曲，當中自不然會想到BOYZ的作品，但Kenny詐傻：「我唔係千禧年出道㗎。」笑指自己是「千禧寶寶」。

蔡卓妍（阿Sa）早前在社交網發布一張多年前Kenny穿着孖煙囪滿臉蛋糕的照片，令兩位師妹都想一探背後的故事。Kenny回憶當時他已在酒店入睡，但阿Sa卻聯同張致恒（Steven）潛入房間，用蛋糕襲擊熟睡中的Kenny，他說：「個個都覺得好好笑，好可愛，有冇諗過當事人嘅感受！」兩位師妹又問他入行前有沒有其他夢想，Kenny透露自己從小就是天主教徒，小時候曾跪在教堂向主禱告讓自己能上台表演唱歌，現時可算是夢想成真。

Kenny與容祖兒、Twins是多年老友，Kenny卻在節目中開玩笑講：「冇呀，唔熟㗎！」其後指她們「平時把口好衰」，但在有困難時一定會竭盡所能去幫他，深厚的友誼令兩位師妹都相當羨慕。最後Kenny唱出自己的新歌《日月》去感謝多年來身邊扶持自己的人。

進入遊戲環節，Kenny及Gladys夾好整蠱Angela，害她成為輸家被懲罰，要穿上當年Kenny被整蠱時身上的睡衣，但她竟相當興奮。在換上睡衣後，Kenny、Gladys拿着蛋糕上前為她慶祝生日，Angela雖然開心，但大叫：「點解我要着呢住套衫呀？」全場爆笑。