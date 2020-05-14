風少恨加對手戲！滕麗名爆Cut走袁文傑原因

藝人滕麗名（阿滕）與「風少」陳浚霆到電台宣傳劇集《愛．回家之開心速遞》，講到陳浚霆的「風少」重返《愛》，他表示媽媽顧紀筠的評語是：「佢叫我唔好成日對阿蟹（呂慧儀）咁Ｍean，我話角色需要，同埋希望可以同阿滕多啲對手戲，但暫時未寫到。」問到可會跟編劇講聲？阿滕說：「我都唔敢，可能喺社交平台表達下，不過《愛》個個都會有交接，只係唔知幾時。」

講到日前阿滕跟「大小姐」林淑敏、袁文傑等人一起行山，但袁文傑的合照就踢爆原來他們是9人行山，似乎違反了「禁聚令」，對此阿滕解釋：「其實我哋係冇可能9個人一齊行，因為我哋行山速度唔同，我哋係兩個、三個、四個咁樣行，我哋分開行，有啲係BB班，我就係高手之中嘅腳短，袁文傑就係高手之中嘅腳長。」她又笑言慶幸袁文傑是先頭部隊：「因為沿途好多蜘蛛網，佢高得滯，成頭都係蜘蛛網。」

「風少」又笑言全程在電話群組見到他們不停對話，阿滕笑言：「係呀，因為我哋分開晒行，所以要不停問大家行到去邊，影完相之後就分開行。」阿滕又笑言為免引起誤會，故上載照片時特地刪去袁文傑：「點知袁文傑投訴點解Cut走佢，所以就加番幾個畀佢。」