舊愛傳與G.E.M.結婚　JW大方送祝福

歌手王灝兒（JW）今日現身ViuTV為音樂節目《Chill Club》擔任嘉賓，她透露本集主題為入行十年的女歌手，會唱盡新、舊作品：「真係唔覺就十年，因為頭三年都係Part Time歌手，邊返學邊唱。」

恨十年內結婚

十周年卻遇上新冠肺炎，問到可有打亂慶祝計劃？她坦言有：「本來想搞個Mini音樂會、出大碟，但依家都做唔到。（出年補番？）或者等20周年，到時我可能已經結咗婚、生埋BB，帶埋佢出嚟唱歌。（咁有信心？）希望啦，哈哈！（男友配合到？佢等唔等到十年咁耐？）順期自然啦！希望十年內結到婚啫。」現時可有結婚計劃？JW抵死笑話有開音樂會計劃：「雖然會諗自己下一個階段嘅嘢，但暫時都係想Focus喺事業上，想有新嘗試。（轉行性感路線？）冇啦，唔性感啦！想喺戲劇上有新挑戰，想做啲唔係自己性格嘅角色，可以係癲婆，醜樣都可以！」

大方祝福舊愛

提及造型師舊愛Mark驚傳跟女友鄧紫棋（G.E.M.）年頭秘婚，JW聞言謂有睇過相關報道，並大方送上祝福：「恭喜晒佢哋，如果係真嘅話。（會好意外？）唔會嘅，兩個人走埋一齊都會開花結果。（舊愛爬你頭會好唔抵？）係舊朋友，哈哈！隨緣啦，大家搵到另一半都係件開心事。」