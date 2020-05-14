衛詩雅最憎人出軌　單打陳奐仁！

藝人衛詩雅（Michelle）與陳奐仁（Hanjin）合作ViuTV新劇《歎息橋》，雖然首度合作便演情侶，但甚少親熱場面，令二人演出時毫無壓力，Michelle坦言以往未與Hanjin碰過面，故第一次見面時，曾被對方Cool爆外表嚇到，幸好Hanjin只是「虛有其表」，開工幾日已漸漸混熟。

Michelle劇中沒有主見，即使感情事也要聽從別人意見，自言真實性格與角色有幾分相似，唯一不同之處，便是工作方面會自我掌控。問到現階段對愛情睇法？她笑指即使冇拖拍，也不要揀錯對象：「以前揀對象係對方畀到舒服生活你，依家年代嘅香港女仔好叻，識搵自己鍾意嘅嘢，即使搵唔到啱自己嘅對象，寧願唔拍拖囉！白己一個開心過搵另一半。」談到劇中男友出軌，Michelle絕不接受：「我接受唔到呢啲男友，思想同肉體出軌都唔得。」

而劇中瞞住Michelle有第三者的Hanjin，笑指現實中與太太仍很甜蜜，但開工時卻受盡Michelle欺負：「佢同Paul哥（秦沛）都好入戲，開工到收工都當我敵人，成日單打我㗎！唔單止咁，佢喺片場係女神，啲工作人員見佢出現個樣好似蜜糖咁，但只有我嘅場口完全另一個樣。」

衛詩雅髮型：Wil＠Salon de Lotus

化妝：Miko Wong （Cyrus Team）

場地：MioXpace