【亞視副總裁】林文龍樂意幫無綫宣傳新劇

藝人黃翠如、林文龍、連詩雅、黃嘉樂等，主演的無綫劇集《那些我愛過的人》將於6月8日起晚上八時三十分於翡翠台播映。主角林文龍現時貴為亞視副總裁，身份尷尬，未知會否仍為劇集宣傳，對此，此劇監製關樹明接受東網訪問時表示：「文龍係願意嘅，而我哋亦都樂意搵佢宣傳，佢始終係呢套劇男主角，雖然依家佢嘅身份係友台高層，但對宣傳問題不大，佢都係分享番個角色、分享拍攝情況，我哋係會搵佢做宣傳嘅，問題係文龍依家好忙，我哋都要同佢夾時間。」

林文龍接受訪問時，亦坦言上年十二月出席亞姐活動時，有傳媒已問過他此問題，他當時都表示一定會配合，文龍謂：「問題係TVB需唔需要搵我啫！（身份唔會尷尬？）冇嘢好尷尬，拍呢套劇時講好，要履行合約，配合宣傳，我都冇諗過一年後自己會轉咗份工，依家只係履行番之前責任，完全冇牴觸。」

此劇女主角黃翠如坦言文龍一起宣傳是好事：「梗係好啦！佢係套劇嘅靈魂人物，所以有佢喺度係好好嘅，而且拍攝過程我哋都好努力，合作得好開心，好希望可以宣傳時一齊碰面，大家努力可以繼續延續落後。」此劇講述翠如是一名單親媽媽，而文龍亦是一名單親爸爸，題材及故事都相當有意思。