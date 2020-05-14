抗疫出DVD　阿刨丘亞葵聯手打造《帝女花》

千呼萬喚…龍劍笙（阿刨）領銜主演的《帝女花》豪華版DVD正式推出，去年底阿刨與花旦鄭雅琪排除萬難演出的13場粵劇戲寶《帝女花》，叫好叫座，DVD本來早就出版，主辦商薪娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵（Vigo）透露由於新冠肺炎疫情爆發，令工序受影響推遲了，今次仍然是限量發售2,888套。

暫別粵劇尋找新方向

曾經製作舉辦過無數巨星演唱會的Vigo，過去十年瞓身發展粵劇事業，籌畫過約20個劇目、超過200場粵劇演出，Vigo透露會暫停一下：「因為粵劇係中國戲曲文化瑰寶，我覺得粵劇係需要改革，呢十年自己堅持咗咁耐，係想為傳承盡一分力，但就個人而言，係時候去做一啲新嘗試，未來短時間內我都唔會再搞粵劇。」

用十年鑽研中國文化

當年投資粵劇他好開心，有很大得着，加深對中國文化戲曲的了解和興趣，花了十年心血對粵曲的鑽研，他說：「勞心勞力，所以要停一停，計劃向另一方面發展，喺暫別之際，可以推出《帝女花》經典戲寶紀念DVD作為總結都係幾有意義。」

西九舉辦大型歌舞劇

他率先透露明年5月，將會在西九文化區舉行一個大型音樂劇，預計超過20場，但詳情有待公布：「雖然我唔搞粵劇，但今次個音樂劇會喺西九裏面嘅戲曲中心舉行，都算有少少相關。」