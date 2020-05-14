愛攬溫碧霞扭計　關智斌同師妹演情慾戲好夾

關智斌的演出確實令人驚喜，同小師妹郭奕芯的情慾戲、與家姐溫碧霞的感情戲令人投入。

關智斌（Kenny）於英皇電影《墮落花》中，角色性格相當陰沉、複雜，並與溫碧霞、郭奕芯等有大膽情慾戲，雖然難度分爆燈，但Kenny沒被難倒，還笑言：「因為呢幾年喺內地都演過唔同角色，同我以前比大家官仔骨骨嘅形象好唔同，精神病患者、古惑仔通通演過，所以我幾拋得開偶像嘅包袱……」

郭奕芯埋位冇扭擰

談及與小師妹Ashina（郭奕芯）的情慾戲時說：「嗰場戲拍嘅時候因為好多人圍住，都冇乜情慾嘅感覺，但當睇完試片，畫面再加配樂，我都忍唔住『嘩』咗一聲！（Ashina表現如何？）好好，佢好放，大家都係演員，一埋位就係要演好個角色無謂扭扭擰擰，一陣又話影側面靚啲喎，佢唔會，一Roll機就拍，完全冇包袱，呢樣嘢對新人或者女演員嚟講都唔簡單。」

角色情緒起伏大

談到今次拍戲最喜歡的一幕，Kenny指是一場跟溫碧霞拍的對手戲：「我嘅角色情緒起伏好大，有一場喺我非常激動之後，又會一瞬間變番小朋友，攬住家姐（溫碧霞）扭計，呢一幕，我諗過好多方法去處理，所以印象好深刻。」

感謝好友撐個唱

去年Kenny的遭遇如坐過車一樣，原本在紅館開Boy'z演唱會，但因拍檔張致恆爆出「一腳踏Ｎ船」事件，令演唱會搞不成，幸好最後得到各方好友幫助，總算開到一個屬於自己的演唱會。

真係冇嬲張致恆

問會還嬲張致恆？他謂：「真係冇，事情都過咗去，我依然當佢係細佬，冇變過，但有啲事佢係需要自己面對番。（有冇叫佢以後要生性？）呢啲成日講，廿年前都已經開始講。」

關智斌Outfit：DEMO

場地提供：英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）