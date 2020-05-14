黃宗澤戲鬥荷里活影星　考驗兄弟情

邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》2018年內地網上衝破45億點擊率，破了港劇紀錄，而第二輯《飛虎之雷霆極戰》亦落重本製作，去年9月於內地平台播放時，收視報捷，更連續多個星期力壓多部內地劇，登上熱度榜榜首之位。此劇將於下周一起逢星期一至五，晚上九時三十分於翡翠台播映。此劇由樂易玲、查傳誼監製，查傳誼、李惠民、鄧衍成擔任導演，除了原有班底苗僑偉、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、梁競徽外，馬國明、張曦雯（Kelly）、余香凝、蔡潔、苟芸慧等都會加入，更重金禮聘荷里活影星Lee Pace參演，就連汪明荃、陳山聰、吳啟華都有份助陣演出，陣容鼎盛。

此劇講述一班神秘黑勢力於香港進行犯罪行為，而香港飛虎隊隊長駱家成（苗僑偉飾）於多年好友處長（吳啟華飾）授意下，從警界挑選精英，與國際罪犯對抗，期間更要面對自身的愛恨轇轕與人性抉擇。

邂逅張曦雯凍到震

Bosco劇中飾演的汪國棟於英國回流返港，劇中與飾演邱皓的張曦雯有感情線，Bosco智商甚高，弟弟汪志斌（吳業坤飾）的死令他甚為傷痛，更不顧一切去追查。Bosco受訪時表示今次榮幸與荷里活影星Lee Pace有不少對手戲，Lee Pace為大家熟悉的演出包括《哈比人》的「精靈王」及漫威電影《銀河守衛隊》，劇中他是英國軍情六處特工，因內部分裂，引致他家散人亡來港，表面他仍然服務組織，但他亦是Bosco的好友，故二人之間產生不少矛盾，危急關頭，情義受到考驗。而Bosco今次以英語對白上陣，挑戰甚大。至於飾演飛虎隊隊長的苗僑偉笑言今次對白甚多，考驗自己的記性，而劇中他與蒙嘉慧飾演一對，二人首次合作，他坦言感覺相當良好。

英國的外景拍攝由監製樂易玲親自帶隊，除了Kelly與Bosco外，姜大偉與吳業坤都有份前往，當時適逢那邊天氣寒冷，Kelly坦言較難忘的是於英國拍攝的出場戲份，她說：「嗰場戲係講我同Bosco以前一齊讀書，點知喺舊生晚會邂逅番，我當時嘅戲服係一條晚裝裙，嗰陣英國超級凍，又落住微微雨，Bosco着住套西裝都震晒，真係未試過拍戲會咁凍，成個人震晒又流晒鼻水，拍完第二日我都發燒。」

吳卓羲左右逢源

飾演章文龍的吳卓羲是飛虎核心人物，性格內斂但工作認真，與余香凝青梅竹馬，但又礙於一些原因，不能與她發展。而劇中他與蔡潔亦有感情線，說到兩位拍檔，卓羲坦言劇中余香凝是一個很Cool又認真的人，拍攝較重的感情戲時， 亦給她的「戲」場感染，不敢打擾對方。他又大讚蔡潔既斯文又聰明，一講即明：「佢兩個都好知對手要啲乜，而且工作時好認真，合作得好開心。」

至於余香凝劇中飾演鑑證科組長姚嘉楠，她坦言起初與卓羲合作，覺得對方很Cool，但原來很搞笑：「有場揸車戲，佢呃我冇車牌，我又真係信喎！而蔡潔戲裏戲外都同我孖公仔一樣，大家都第一次拍劇，都有好多事件唔適應。」而蔡潔坦言：「我同余香凝差唔多時間入行，仲試過一齊試鏡，估唔到依家可以合作，因為劇中我哋愛上同一個男人，所以仲一齊研究點演。」

與苟芸慧談情 馬國明想加激烈場口

藝人梁競徽於第一輯飾演恐怖分子Kenny，今次則飾演唐永飛一角，他坦言角色應該是全劇中最慘的一個：「上次殺人、虐待人，今次就有報應，唐永飛呢個角色好好玩，內心戲好多，而且同Kenny好大反差，都想畀大家睇到自己演大反派又得，內斂沉鬱角色又得。」

而馬國明飾演刑事情報科（俗稱狗仔隊）隊長丁浩然，負責刑事情報科內資料搜集及過濾、網上科技等事宜，他坦言：「今次的動作戲份唔多，但劇中同飛虎各兄弟矛盾中起到緩和作用，劇入面我同苟芸慧有感情戲，佢就係一個傻大姐咁！（有冇激烈場口？）冇， 想加㗎！但加唔到。」