【港姐到拍三級片】麥家琪傳奇烈女

麥家琪性格爽朗率直，待人處事我行我素有自我風格，被喻為圈中烈女，在她身上亦發生過不少傳奇事件。

港姐五強不入

1993年，她以17歲學生身份參加港姐，期間流出一輯裸照，在決賽當晚宣布五強名單時，電視字幕打出「麥家琪」（麥方喬前名），惟司儀宣布另一位佳麗名字。五甲不入的她，事後承認早於15歲時在攝影師誘導下拍下未成年裸照，並已採取了法律行動，向高等法院申請禁制令，禁止裸照再被刊登。

拍三級片

落選後，她與鄭伊健拍攝電影《男兒當入樽》而正式踏入娛樂圈，隨之轉型拍攝三級電影《野性任務》、《極樂酷刑》等，當中2002年與吳彥祖合作《偷窺無罪》最令人津津樂道，她全裸上陣與吳彥祖有激烈床戲，成功上位。

狗咬途人

同年她在西貢官坑村寓所附近放狗期間，因狗繩甩掉走狗咬傷途人，她被指未有為狗隻戴上口罩。另有指她經常餵飼流浪狗隻引起村民不滿，不時與村民生爭執，最終搬到另一地方居住。

被傳單唱衰

搬到新居後再惹是非，有傳有人通街散發一張寫上「淫風侵襲圍村」的傳單，以及移花接木的裸照，並指她不時用粗口鬧村民。事後她強調沒有得罪人，不知誰人那麼無聊。

傳與麥紫莉不和

2017年她以42之齡參加ViuTv節目《G1格鬥會》，力拚當年只得20歲的36G𡃁模麥紫莉。宣傳期間，她多次拒絕與對方合照而傳出不和，事後她解釋：「若跟她合照我只剩半邊身位會很蝕。」