蔡瀚億拍戲抽離唔到　要太太焗忍

藝人蔡瀚億（BabyJohn）本月中旬在深水埗舉行日本茶道相展，以「立」為命題，並細分為「和、敬、清、寂、立」五個主題，透過相片去表達茶道精神對他的影響，是他去年自組公司後頭炮作品。

提到今年是他與太太拍拖七年、結婚七年，他笑謂不知何是七年之癢，又指﹕「夫妻有共同興趣好重要，呢個係我少少嘅夫妻相處之道，我哋由諗嘢、價值觀到興趣都好相似，大家唔會有秘密。都有遇過唔開心嘅時候，有段時間我拍戲拍到躁狂，太太要忍我嘅脾氣。（抽離唔到角色？）冇話抽離唔到，而係甩唔到個情緒狀態。（有冇試過同對手產生感情？）同對手拍戲時一定有個感情，但Cut機後大家要保持中庸之道，有番個距離，互相尊重。」

講到相展，他與攝影師好友花了個多星期在戶外拍攝，他說：「嗰一星期內嘅天氣係最反常，由落雨、大霧到曬到黐線，除咗落雪同落雹之外，所有講得出嘅天文現像都有齊。」除了天氣不似預期之外，又試過發生過不少突發情況﹕「有張相我企喺水中央影，水入面有龍蝦仔同魚仔，我好似畀魚咬緊死皮咁，又有龍蝦仔又爬上我隻腳。我仲試過唔小心踩狗屎，攝影師就喺狗屎隔離影相。雖然好多突發情況，但過程好開心。」

他稱今次相展非商業性質，由他自資，幸得到不少朋友仗義幫忙，例如Robynn & Kendy的Kendy負責寫書法，跟他一齊學茶道的太太亦有份出鏡及擔任是次顧問。講到茶道令他最大的改變，他說：「係可能性，以前我係非黑即白，依家我會倒空自己再去盛載。」

去年他自組公司，但撞正社會運動及疫情，他沒有怨言，只有感恩﹕「感恩疫情令大家可以整頓同消化自己想做乜，畀機會我停落來，係個好時候去創作，劇本創作中，明年會做舞台劇。」

場地提供﹕五勺