東方日報C1：麥家琪被子女揶揄影裸照心痛怒摑大仔

曾經是公認的性感女神麥家琪，下嫁大律師老公後，以家庭為重相夫教子，惟踏入青春期的長子偷看其三級裸照並出言嘲諷，她激動得怒摑親兒說：「點解你同出面啲人講嘅嘢一樣？」而其婚姻亦非一帆風順，為挽回曾鬧分居的老公，年前依高人指點改名「麥方喬」，可謂用心良苦！

44歲的麥家琪，曾有暴風少年時，當年17歲參選港姐，卻因在15歲未成年拍裸照，「黑歷史」被揭而遭踢出局，轟動一時。率性的她我行我素，索性加入演藝圈，憑性感形象殺出血路，及後更有不少三級演出！2006年，她下嫁大律師王國豪後，修心養性做少奶奶，翌年誕下長子Johan，二子Enoch和孻女以晴則先後於2010及2012年出世，成為三孩之母，一直以家庭為首，做其賢妻良母。

身教遇絆腳石

不過，眠乾睡濕湊大三個孩子的家琪，卻不敢領功認偉大，原因有段「黑歷史」，成為身教子女的絆腳石！剛過去的母親節，她未有高調慶祝，坦言一直對節日不上心，母親節對她而言，反而只會為自己母親及奶奶慶祝：「最近肺炎疫情都冇乜出去，如果要食飯慶祝，無非係為振興經濟！」雖然甚少外出，但近日疫情放緩，家琪亦忍不住帶着8歲幼女以晴到公園抖抖氣，兩母女關係最親，以晴樣子亦有靚媽的基因，身形高挑，原來是體操好手，家琪按子女喜好，悉心栽培，如長子最愛打鼓、二子愛彈琴等。

提到踏入青春期的長子Johan，家琪愛之深責之切，原因他曾偷看媽媽當年的性感演出及報道，更當面嘲諷她說：「嘩……乜你影埋啲咁嘅相！」作為媽媽的家琪，被親兒揭「黑歷史」，頃刻晴天霹靂，按捺不住更兜巴掌摑兒子，不過，冷靜過後又心痛被兒子揶揄的一番話，可謂眼淚在心裏流！

搞到曾患抑鬱

家琪坦言為裸照事件極之後悔：「我同個仔講，就算點都好，我都係你阿媽！點解你同出面啲人講嘅嘢一樣？（有冇同個仔解釋？）我話當年自己任性，做乜嘢都唔同父母講，大家冇溝通，咪搞到當日嘅局面。唔想佢同父母溝通唔到，唔想個仔再犯自己當日嘅錯！」受完長子的揶揄，噩夢未完，二子和孻女有樣學樣，令到這個不一樣的媽媽難以平衡，難怪有報道指她曾患抑鬱。但性格樂天的家琪，深信自己可以撫平傷痛：「一家人相處一定有啲難聽說話，但我平衡到嘅，唔係點呀？傻人有傻福嘛！」

其實，家琪近年為家庭仆心仆命，除了頻繁北上登台賺人仔，更被網民發現送食物給流浪貓狗，給子女樹立了賢妻良母形象。在過去多個母親節，長子都很有心，曾送上「花中鏈」令家琪感受至深：「仔乸冇隔夜仇，大仔親手做咗朵花，花中掛有一條鏈，話送畀我，係氹得幾開心嘅！二仔都有做陶瓷筷子托、細女就送卡！」

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