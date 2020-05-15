抗疫危中有機　周佩婷拍運動片轉型KOL

向來熱愛健身的無綫娛樂台新聞主播周佩婷，近日與好友《東張西望》主持黃愷怡拍片分享BFF Workout（健身運動），實行「試水溫」望踩過界做KOL！她又自爆在疫情爆發初期的兩個星期內，已因少做運動而重了5磅，故決心要減磅，更望透過片段鼓勵大家齊齊動起來！

政府早前推出多項防疫措施，包括關閉健身室、美容院等場所，直至近日才局部解封，關閉期間令向來每星期到健身室的周佩婷（Angel）無所適從，更自爆因長時間留在家中不停吃喝，在兩個星期內竟明顯發胖：「除咗工作要出街，其餘時間都盡量留喺屋企，唔覺唔覺食多咗嘢，到磅重就發現重咗5磅，唔單止之前啲裙唔啱着，連上鏡都覺得多肉咗，所以就開始戒澱粉質同飲蔬菜湯，感覺既健康又飽肚。」

發放正能量

Angel還透露除了體重增加外，心情亦因疫情關係而變得低落，故與黃愷怡（Jasmin）決定一起拍運動片發放正能量：「可能有啲朋友同我一樣覺得成日留喺屋企冇嘢做，冇得出街好無聊，所以我就同Jasmin諗不如一齊運動，希望透過片段鼓勵大家喺屋企都可以約朋友一齊做。」

問到是否向KOL發展？她直言有此念頭，並藉今次運動片試水溫：「我哋都諗住會繼續Po啲運動片鼓勵大家一齊郁，如果今次條片反應好，有諗過遲啲拍啲生活片同開設社交平台帳戶，分享唔同嘅嘢畀大家。」