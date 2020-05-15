陳栢熹疫市求生　公司X個人投資千萬擴版圖

Moiselle太子爺陳栢熹去年接棒擔任品牌總裁一職，卻遇社會風波及疫情打擊，幸好沒有被打倒，反而激勵他逆境下謀生機，投資逾千萬推出防菌環保的科研時裝及具趣味性的家電等，擴大事業版圖！

新冠肺炎疫情影響深遠，無論老闆或打工仔都苦不堪言，陳栢熹（Harris）面對如此逆境，不單無懼反而愈戰愈興奮，他說：「今次呢個疫情係人生好大關口，雖然經歷過SARS，但當時只係讀中學，感覺冇咁深，今次就切身感受到，生意損失無法估計，好冇安全感！不過正正有危機，所以有更強嘅信念，香港每隔幾年就會有大事發生，危機對我哋嚟講係曙光。97年創業遇金融風暴，籌備上市遇美國911，2013至14年經濟低迷，但就係公司賺得最多錢嘅一年，所以習慣咗亂中搵生機，危機唔係咁悲觀，搵到個Point就可以即刻去做。」

踩過界創新家電

疫情仍未平息，Harris透露今年已有七、八間店舖關閉，未來前景雖然不穩定，但在這三個月艱難時期，他已認清方向，為公司及個人事業發展定下新目標，將投資逾八位數字改革，推出「NOW Series －耐．系列」，集奢華、健康、護理與時尚於一體，他說：「我哋啱啱推出咗既美觀又環保嘅時尚口罩及口罩套，嚟緊將推出科研系列，防菌加科技環保時裝系列，呢個亦會係未來嘅趨勢，唔係因為有疫情先會有防菌風褸，呢個將成為必需品，之後仲會開拓童裝、家品，另外我個人亦會投資家電！我由細到大都鍾意試新嘢！（擅唔擅長做家電？）我角色唔係做一個專業嘅電器， 係將電器有所改變，可能好似周星馳《百變星君》套戲入面，個燈有埋風筒功能嗰類，產品只要作少少改變，就可以用得好開心。我哋會同專業團隊合作，一連串嘅計劃投資多過八位數字，都好有信心。」

避「炎」三星期 找到親情密碼

Harris的父母陳欽杰與徐巧嬌一手創立Moiselle，為品牌各有各忙，一家人甚少有時間相聚。他坦言疫情增進與父母間的感情，找到親情密碼！

去年，Harris因家居意外弄斷兩隻腳趾，引伸出現不少病痛，今年農曆新年期間與父母在泰國度假，因疫情加上其牙根移位，痛苦不堪下多留在當地三星期，親子情亦因而增進不少，他說：「以前大家各有各忙，自從中學之後，今次第一次三個人相處咁長時間！呢段時間學識點樣同家人溝通，因為平時佢哋又係上司又係父母，有時會唔知用乜身份溝通，究竟講私事定公事，但呢個疫情令我哋識得點同家人相處，搵到親情密碼，都幾可愛。」

異地戀難頂：分手六次

每日花不少時間在工作方面，Harris坦言沒有心情理感情事，對上一段感情離離合合六次，最後還是不能修成正果， 他說：「我拍咁多次拖都係異地戀，文化差異都係熟手，對上一次都係。我想拍拖，因為愛情魔力可以Upgrade你，但亦可以令你好攰、好煩，當佢每日都唔支持你、溝通唔到，但佢又懶醒。（佢做啲咩令你好攰而分手？）我諗佢攰過我！佢嘅埋怨係來自佢唔了解，可能要你成日出現、傾偈，不停畀驚喜就代表係愛，我最後都願意照做，但佢又再變本加厲，令到我好攰，所以就閃！不停離離合合，分咗手六次，咁證明我哋唔係天生一對， 我可以離場啩……依家分手差唔多九個月，我一直想搵嘅愛情係關心同鼓勵我，而唔係佔有欲。（會唔會結婚？）我會結婚生仔，因為享受家庭樂。」